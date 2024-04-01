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Dünya Bankası Asya için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası gelişmekte olan Asya için büyüme tahminini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 08:45

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin geçen yılki %5,2'den %4,5'e gerilemesine rağmen, ticaretteki toparlanmanın Çin hariç gelişmekte olan Asya-Pasifik ülkelerinin bu yıl %4,6 oranında büyümesini sağlayacağını ve bu oranın 2023'teki %4,4'lük orandan daha hızlı olacağını belirtti.

Gelişmekte olan Asya'da Çin, Moğolistan, Doğu Timor ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 10 üyesi yer almaktadır.

Rapor, bölgesel mal ihracatının 2023'ün ikinci yarısında toparlanmaya başlamasına rağmen, gelişmekte olan Asya bölgesinin ABD, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi kilit hedef pazarlarda ticareti bozucu politikalara maruz kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu politikalar, bu ülkelerdeki şirketleri Asyalı akranlarının aleyhine güçlendirebilir. Bankaya göre, bu politikaların yaklaşık 3.000'i 2023 yılında yürürlüğe girerek 2019'daki sayının üç katına ulaştı.

Banka, Çin'in emlak sektörünün ve iç tüketimin zayıfladığı bir ortamda, yatırımları altyapı ve emlaktan gelişmiş üretime doğru yeniden dengeleme girişimlerinin Çin içinde ve dışında üretim kapasitesi ve talep arasında bir dengesizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. Başta elektrikli araçlar olmak üzere arz fazlası belirtileri Tayland gibi komşu ülkelere de sıçramaya başladı.

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