Çarşamba günü ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği bir etkinliğe katılan Malpass, Almanya ekonıomisinin, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle belirgin şekilde yavaşladığını söyledi. Malpass, Almanya'nın dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'nın hala büyük ölçüde Rus gazına ve petrolüne bağımlı olduğunu söyleyen Malpass, gelişmekte olan ekonomilerin gıda ve enerji fiyatları ve gübre sıkıntısından etkilendiğini vurguladı.

Malpass, "Küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'ya baktığımızda, resesyonun olmadığı bir tahminde bulunmak şu anda zor" ifadelerini kullandı ve ekledi, "Enerji fiyatlarının ikiye katlanması fikri bile tek başına resesyonu tetiklemek için yeterli."

Dünya Bankası geçen ay, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini neredeyse 1 puan indirerek yüzde 3,2'ye düşürmüştü.

Çin'deki kapanma önlemlerinin yavaşlama konusundaki endişeleri artırdığını belirten Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Çin'in gayrimenkul sektöründe halihazırda bir resesyon yaşıyordu, bu nedenle Rusya'nın işgalinden önce bile Çin'in 2022 için zaten agresif bir büyüme tahmini yoktu" ifadelerini kullandı.

Çin Başbakanı Li Keçiang, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son karantinaların dünyanın en büyük ikinci ekonomisine pandeminin başlangıcında etkilediğinden daha fazla zarar verdiğini söylemişti.