EBRD Finansal Kurumlar Direktörü Malige: "Türk bankaları çok dayanıklı ve değişen koşullara hızlı tepki verebiliyor"

EBRD Finansal Kurumlar Direktörü Francis Malige, Türkiye'nin, "doğal bir iş merkezi" olduğu için büyük bir potansiyeli bulunduğunu, yurt dışından iş insanlarını bir araya getirerek iş yapmak için İstanbul'da bir finans merkezi açılmasının harika bir fikir olduğunu söyledi.

Uluslararası yatırımcıların çekilmesi için sadece güzel bir yer inşa etmeye odaklanmanın yeterli olmadığını, iş için uygun ortamı inşa etmenin de önem taşıdığını kaydeden Malige, İstanbul'a sermaye piyasası yatırımını kolaylaştıracak kurallara ve yatırımcıların giriş çıkışlarını kolaylaştıracak kurallara sahip olmanın önem taşıdığını, bu nedenle potansiyelin sadece fiziki altyapıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda yumuşak altyapıyla da orantılı olduğunu belirtti.

Malige, pandemi sonrası küresel tedarik zincirindeki sorunlardan dolayı Türkiye'ye yönelik artan uluslararası üretim ve tesis yatırımı iştahının beraberinde finansal yatırımları da getireceğine işaret etti.