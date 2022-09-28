Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn yaptığı açıklamada ECB'nin enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını çabuk şekilde yükseltmeye devam etmesi gerektiğini, faizin ekonomiyi artık teşvik etmeyecek bir seviyeye Noel'den önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

Rehn, "Bir başka çiddi faiz artırımı yapmak için neden var, bu 75 veya 50 baz puan ya da buna benzer bir şey olabilir. Bu yılın başlarına kadar ECB'nin yavaş yavaş hareket etmesi gerektiği taraftarıydım. Ancak şimdi önden yüklemeli ve kararlı adım için güçlü neden bulunduğuna inanıyorum" dedi.

Slovakya MB Başkanı Peter Kazimir de enflasyonun kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğu ortamda ECB'nin Ekim ayında faizi 75 baz puan daha artırması gerekebileceğini söyledi.

Kazimir, "75 baz puan para politikasında sıkılaştırma hızını devam ettirmek için çok iyi bir aday. Nötr faiz seviyesine ulaşmak istediğimiz konusunda bir konsensüs var, ancak nötr faiz seviyesinin nerede olduğu konusunda konsensüs yok" diye konuştu.