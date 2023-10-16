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ECB üyesi: ECB enflasyonu dizginlemek için yeterince çaba sarf etti

İspanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernández de Cos, ABD Hazine tahvillerindeki satışların tetiklediği küresel borçlanma maliyetlerindeki artışın, Euro Bölgesi faiz belirleyicilerinin enflasyonu dizginlemek için muhtemelen yeterince çaba sarf ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 09:19

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 09:19

Financial Times'a konuşan İspanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernández de Cos, ABD devlet borçlanma kağıtları piyasasındaki çöküşün Atlantik'in diğer yakasında kredi maliyetlerinin artmasını tetiklediğini vurguladı.

"Uzun vadeli faiz oranlarındaki son artış, Euro bölgesi enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerindeki değişiklikler gibi yerel faktörlerle ilgili değil," diyerek hükümetlerin borçlanma maliyetlerindeki artışlara atıfta bulunan De Cos, "Bu artış daha ziyade, ABD piyasa dinamikleri tarafından yönlendirildi" dedi.

Bu artışın Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı "faiz oranlarının mevcut seviyesinin yeterince uzun bir süre korunmasının, faiz belirleyicilerinin "orta vadede" yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmasıyla "büyük ölçüde tutarlı olacağı" değerlendirmesini güçlendireceğini söyleyen De Cos, geçtiğimiz ay mevduat faizini üst üste 10. kez artırarak yüzde 4 gibi rekor bir seviyeye çıkaran ECB'nin daha "güvercin" yönetim konseyi üyelerinden biri.

"Finansal koşullarda ek bir sıkılaştırma söz konusu" diyerek Euro Bölgesi ekonomisinin zaten durgun olduğunu ve İsrail-Hamas savaşının "güveni, tüketimi ya da yatırımı artırmaya kesinlikle yardımcı olmayacağını" vurgulayan De Cos, "Eylül ayında yaptığımız değerlendirme [faiz oranlarının seviyesinin artık uygun olduğu yönündeki] bugün daha da geçerli" dedi.

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