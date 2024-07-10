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ECB üyesi McCaul: Banka dışı finansal aracılar sistemik bir tehdide dönüşebilir

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Elizabeth McCaul, banka dışı finansal aracıların hızlı büyümesinin sistemik bir tehdide dönüşebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 10 Temmuz 2024 09:00

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Elizabeth McCaul, özel fonların ve düzenlenmiş bankalar dışındaki diğer finans kaynaklarının "dikkat çekici" büyümesinin Euro Bölgesi'nin finansal sisteminin istikrarı için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

McCaul Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Önümüzde kesinlikle uyarı ışıkları var. En yaygın olanı, muhtemelen en az görünürlüğe sahip olduğumuz ve işlerin daha hızlı ilerleyebileceği alan... normal kredi dinamikleri - yani banka dışı finansal aracılar piyasası" dedi.

Genellikle "gölge bankalar" olarak adlandırılan banka dışı finansal aracılar, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 42,9 milyon Euro değerinde varlığa sahipken, geleneksel kreditörlerin elinde 38 milyon Euro bulunuyordu.

McCaul, sektörün küresel mali krizden bu yana gösterdiği büyümenin "dikkat çekici" ve "bizi her zaman endişelendiren bir şey" olduğunu söyledi.

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