ECB üyesi Stournaras: Enflasyon hedefine 2025'in ilk yarısında ulaşılacak

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, enflasyonun 2025'in ilk yarısında Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda ilerleyebileceğini ve bunun da politika yapıcıların "son derece kısıtlayıcı" faiz oranlarını daha önce öngörülenden daha hızlı düşürme ihtimalini artırdığını söyledi.

Financial Time'a konuşan Stournaras, ekonomik faaliyet ve enflasyona ilişkin son verilerin beklenenden çok daha yumuşak olmasının ardından, ilki ECB'nin önümüzdeki hafta Slovenya'da yapacağı toplantıda, diğeri ise Aralık ayındaki yılın son toplantısında olmak üzere bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimini daha desteklediğini söyledi.

"Şimdi 25 baz puanlık bir indirim yapsak ve Aralık ayında bir tane daha yapsak bile, sadece yüzde 3'e geri döneceğiz - hala oldukça kısıtlayıcı bölgede olacağız" dedi ve 2025'te politikanın daha da gevşetilmesi için olası bir durum olduğunu ekledi.

Stournaras, "Ekonomik güven göstergelerinin ölümle yaşam arasında olduğuna" ve "ECB'nin Eylül tahminimize kıyasla enflasyonun daha hızlı düştüğüne" dikkat çekti ve "En son veriler 2025'in ilk çeyreğinde belki de yüzde 2'ye ulaşabileceğimizi gösteriyor" diye konuştu.