ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital avronun potansiyel uygulamalarını araştırmak üzere gelecek yıl yeni deneyler yapılacağını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, Bankanın, avronun dijital versiyonuna ilişkin projesini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, gelecek yıl platform yoluyla esnaf, fintech şirketleri, girişimler, üniversiteler, bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte dijital avronun potansiyelinin araştırılacağı ikinci bir deneme turu yapılacağı, daha fazla ayrıntının 2026'nın ilk yarısında verileceği ifade edildi.

ECB, dijital avro inovasyon platformunun ilk deneyinin bulgularını da paylaştı.

Yaklaşık 70 piyasa katılımcısıyla gerçekleştirilen deneyin, önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında otomatik olarak yapılan koşullu ödemelerin yeni gelişmelere yol açabileceğini gösterdiği belirtildi.

Örneğin, internetten yapılan alışverişlerde, alıcı ürünün teslimatını onayladıktan sonra paranın satıcıya aktarılabileceği ve bunun da daha fazla tüketici koruması anlamına geldiği ifade edildi.

DİJİTAL AVRO, NAKİT AVRONUN DİJİTAL UYARLAMASI OLARAK KULLANILACAK

ECB'nin önemli projelerinden biri olan dijital avro, Banka tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak. Kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avroyla ödeme yapabilecek. Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

ECB, dijital avro ile Avrupa'yı, dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere (PayPal, Apple Pay, Mastercard ve Visa) daha az bağımlı hale getirmeyi de amaçlıyor.

