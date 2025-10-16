Elektrik depolamada küresel hedef: 2030’a kadar 1500 GW kapasite

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Enerji Depolama Konferansı'nda "Supercharging Battery Storage" girişiminin hazırladığı "Elektrik Depolamanın Değeri" raporu değerlendirildi.

Buna göre, temiz enerji dönüşümünün kritik unsurlarından biri olarak öne çıkan elektrik depolama teknolojileri, dünya genelinde hızla artan yatırımların odağı haline geldi. Bu kapsamda, 2030'a kadar 1500 gigavat depolama kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu rakam, 2023'teki mevcut kapasitenin yaklaşık 6 katına karşılık geliyor.

Rapora göre, enerji depolama yatırımları son 10 yılda katlanarak arttı. Özellikle lityum-iyon bataryaların maliyetinde yaşanan yüzde 90'lık düşüş, projelerin finansal fizibilitesini güçlendirdi. Batarya yatırımları, bugün itibarıyla küresel doğal gaz yatırımlarıyla eşit seviyeye yaklaşırken gelecek yıllarda bu kalemi aşması bekleniyor.

Depolama sistemleri, yalnızca arz-talep dengesini sağlamakla kalmıyor, şebeke esnekliği, frekans düzenlemesi ve acil durumlarda kesintisiz enerji temini gibi kritik işlevler üstleniyor. 2030'a kadar enerji sektöründeki karbon emisyonu azaltımlarının yüzde 60'ının batarya çözümleriyle ilişkili olacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte rapor, ekonomik boşluğa da dikkati çekiyor. Depolamanın teknik faydaları hızla artarken mevcut piyasa mekanizmaları bu hizmetleri yeterince değerli kılmıyor. Yüksek sermaye maliyetleri ve belirsiz gelir akışları, yatırımcıların projelere temkinli yaklaşmasına yol açıyor. Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada gibi ülkeler yeni düzenlemelerle bu açığı kapatmaya çalışıyor.

Uluslararası örnekler de depolamanın ekonomik ve çevresel katkılarını ortaya koyuyor. Almanya'da büyük ölçekli batarya depolama projelerinin 2050'ye kadar 12 milyar avroluk ekonomik fayda sağlayacağı, 2030'da ise 6,2 milyon ton karbondioksit emisyonunu önleyeceği hesaplanıyor. Rapora göre, İspanya'da ise 16 gigavatsaat kapasiteye sahip Alcantara 2 hidroelektrik projesi, yenilenebilir entegrasyonu için "dev batarya" işlevi görecek.

Raporda, 2030 hedefinin yakalanabilmesi için piyasanın, depolamanın sunduğu tüm hizmetleri tanıyacak şekilde yenilenmesi, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı güvenini artıracak mekanizmaların devreye alınması gerektiği vurgulanıyor.