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Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 13:34

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 13:34

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin yılın birinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

GEÇEN YILIN İKİNCİ YARISINDA TEKNİK RESESYON YAŞAMIŞ OLDU

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin 2023'ün dördüncü çeyrek büyüme verisi de sıfırdan eksi yüzde 0,1'e aşağı yönlü revize edildi. Böylece 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralan Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın ikinci yarısında teknik resesyon yaşamış oldu.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya ve Fransa'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,7 arttı.

GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,4 yükseldi.

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