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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları temmuzda arttı

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2024 15:36

Son Güncelleme Tarihi 04 Eylül 2024 15:36

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesinin temmuz ayı ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,9 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artacağı, yıllık yüzde 2,5 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 2,9 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,7 ile Romanya'da arttı. Aylık ÜFE temmuzda, İsveç'te yüzde 0,9, Finlandiya'da yüzde 0,7 ve Avusturya'da yüzde 0,2 geriledi.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda ise İrlanda'da yüzde 6,1, Romanya'da yüzde 2,7 ve Portekiz'de yüzde 2 artarken, Slovakya'da yüzde 18,9, Lüksemburg'da yüzde 6,7 ve Letonya'da yüzde 6 azaldı.

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