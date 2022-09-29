Pek çok Fed üyesi, politika faizi için tepe noktasını yüzde 4,50-4,75 olarak ifade ediyorlar ve bu seviyeye gelecek yılın sonuna kadar ulaşılması gerektiğini belirtiyorlar.

Evans, London School of Economics'de yaptığı konuşmada, "Yüzde 4,50-4,75 olarak ifade edilen tepe noktasında Mart ayında olacağız" dedi.

Fed'in faiz artırımlarına daha erken başlaması gerektiğini söylemenin adil olacağını belirten Evans, "Faiz artırımlarına başlamakta geride kaldık, bu nedenle önden yüklemeli faiz artırımı yapıyoruz" dedi.

Evans, dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırım döneminin ortalarında olduğunu da öngördü.