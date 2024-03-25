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Fed üyesi Bostic: Hala pandemi ekonomisindeyiz

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bostic, "Hala pandemi ekonomisindeyiz. ABD ekonomisi kesinlikle yavaşlıyor." dedi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 17:11

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 17:11

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Hala pandemi ekonomisindeyiz. ABD ekonomisi kesinlikle yavaşlıyor. Ekonominin asıl gelişeceğini Fed'in ne yapması gerektiğini bu belirleyecek" diye konuştu.

Ekonomide hala çok fazla ivme olduğunu ve enflasyonun çok yüksek olduğunu ifade eden Bostic, ekonominin hala çok güçlü olduğunu da belirterek bu yıl sadece bir faiz indirimi beklediğini tekrarladı.

Bostic ayrıca bilançonun küçültülmesinin oynaklık yaratmasından kaçınmak istediklerini de vurguladı.

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