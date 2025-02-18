Fed üyesi Bowman: Enflasyon hedefine ilerleme iniş çıkışlı olacak

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman Pazartesi günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürme konusunda sabırlı olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve enflasyon konusunda erken bir "zafer ilanına" karşı uyarıda bulundu.

Bowman, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam edeceğini düşündüğünü, ancak Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlemenin "inişli çıkışlı ve düzensiz" olabileceğini söyledi ve enflasyon risklerinin zayıflayan işgücü piyasası riskinden daha ağır bastığına inandığını da sözlerine ekledi.

"Hedef aralığında daha fazla ayarlama yapmayı düşünürken enflasyonu düşürmedeki ilerlemenin devam edeceğine dair daha fazla güven kazanmak istiyorum" diye konuşan Bowman, Fed'in enflasyona karşı sert bir duruşu destekleyen en güçlü seslerinden biri olarak ortaya çıktı.

Bazı ekonomistler, Trump yönetiminin yüksek yeni gümrük vergileri ve ülkede yasadışı olarak çalışan işçilerin sınır dışı edilmesi gibi politikalarının enflasyonu artırabileceği konusunda uyardı. Bowman, daha fazla indirim konusunda sabırlı olmanın Fed'e belirsizliğin nasıl çözüleceğini görmek için zaman vereceğini söyledi.

Bowman, faiz oranlarının sabit tutulmasının "ekonomik faaliyete ilişkin diğer göstergeleri gözden geçirme ve yönetimin politikaları ve bunların ekonomi üzerindeki etkileri konusunda daha fazla netlik kazanma fırsatı sağladığını" söyledi. "Bu politikaları, nasıl uygulanacaklarını daha iyi anlamak ve ekonominin önümüzdeki haftalarda ve aylarda nasıl tepki vereceği konusunda daha fazla güven oluşturmak çok önemli olacak." Bowman, jeopolitik gerginlik azalıyor olsa da, kesintiye uğrayan tedarik zincirlerinin potansiyel enflasyonist etkileri konusunda hala endişeli olduğunu söyledi. Geçen yılki seçimlerle ilgili belirsizliğin sona ermesiyle serbest kalan harcamaların da enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulundu.