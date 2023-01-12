Boston Fed Başkanı Susan Collins, verdiği demeçte, FOMC'nin gelecek toplantısında faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullanma eğiliminde olduğunu söyledi.

Collins, "25 veya 50 baz puan artırımın uygun olacağını düşünüyorum. Ancak bu aşamada 25 baz puan artırma eğilimindeyim, ancak karar verilere çok bağlı" diye konuştu.

Faizleri daha yavaş artırmanın faydalı olabileceğini belirten Collins, "Faizleri yavaş şekilde ayarlamak, faizleri sabit tutmamız gereken yere yaklaşırken, karar almadan önce gelen verileri değerlendirmek için bize daha fazla zaman verir" dedi.

Boston Fed Başkanı Collins geçen yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biriydi. Bölgesel Fed başkanları arasındaki normal rotasyon sürdürülür ise Collins'in bu yıl oy verme hakkı olmayacak.