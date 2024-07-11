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Fed üyesi Cook: ABD verileri yumuşak iniş ile uyumlu

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, ABD verilerinin yumuşak iniş ile uyumlu olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 08:51

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, ABD enflasyonunun işsizlik oranında kayda değer bir artış olmadan düşmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cook, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütünün son olarak %2,6 ile merkez bankasının %2'lik hedefine karşılık %4,1'lik işsizlik oranıyla ABD'de "yumuşak iniş" için kanıtların sıraya girdiğini düşündüğünü ifade etti.

Cook, "Benim temel tahminim, enflasyonun zaman içinde işsizlikte daha fazla artış olmadan hedefe doğru ilerlemeye devam edeceği yönünde" dedi.

Ekonomi tarihinde yumuşak inişler nadiren görülse de, işsizlik oranında henüz önemli bir artış olmadan enflasyondaki hızlı düşüşün iyiye işaret olduğunu ve Fed'in para politikasını gevşetmeye başlama kararında doğru zamanlamayı yapmasına prim verdiğini belirten Cook, yumuşak inişler "enflasyon zaten hedefe yakınken ve nispeten sağlam bir büyüme zemini varken politika gevşetmeye başlandığında daha olasıdır. ABD'de şu ana kadar gördüklerim yumuşak iniş ile tutarlı görünüyor: Enflasyon zirve noktasından önemli ölçüde düştü ve işgücü piyasası kademeli olarak soğudu ancak güçlü kalmaya devam ediyor" diye konuştu.

Cook, Fed'in işsizlik oranındaki değişiklikleri yakından izlediğini ve hızlı bir tırmanışa geçmesi halinde müdahale edeceğini de söyledi. Cook, %4,1'lik işsizlik oranıyla "işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu" söyledi. "Ancak işsizlik oranında neler olup bittiğine çok dikkat ediyoruz. Durum çok hızlı bir şekilde değişebilir ve biz de buna karşı duyarlı oluruz" ifadelerini kullandı.

Fed bir sonraki toplantısını 30-31 Temmuz'da yapacak ve yatırımcılar faiz indirimlerinin Eylül ayındaki bir sonraki toplantıdan itibaren başlamasını bekliyor.

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