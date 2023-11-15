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Fed üyesi: Enflasyon verileri oldukça iyi görünüyor

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tüketici fiyat endeksine ilişkin Ekim ayı raporunun "oldukça iyi göründüğünü" ve ekonomiyi, enflasyonun düştüğü ancak istihdamın düşmediği yumuşak inişe yaklaştırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 09:21

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 09:21

Detroit Ekonomi Kulübü'nde konuşan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, düşen mal fiyatlarının ve iyileşen hizmet ve konut enflasyonunun çekirdek enflasyondaki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirterek, "Eğer rakamları ayrıştırırsanız, her bir rakamda hala yavaş ama net bir ilerleme var gibi görünüyor" dedi.

Son yüzyılda tüketici fiyat endeksinde savaşa bağlı olmayan en büyük bir yıllık düşüşün 1981'den 1982'ye %4'ten fazla bir düşüş olduğunu natırlatan Goolsbee, 2023'te "buna eşit olabilir hatta geçebiliriz ve bunu hiçbir zaman %4'ün üzerine çıkmayan bir işsizlik oranıyla yapabiliriz" dedi.

Goolsbee, "İlerleme devam ediyor, ancak hala kat etmemiz gereken bir yol var" dedi.

İleriye dönük olarak enflasyon verilerine odaklandığını ve aşırı ısınmayı dışsal bir şoktan daha az risk olarak gördüğünü söyleyen Goolsbee, "Önümüzdeki birkaç çeyrekte daha fazla ilerlemenin anahtarı konut enflasyonuna ne olacağı olacak. Daha genel olarak, enflasyon düşerken yolda her zaman bazı tümsekler vardır" ifadelerini kullandı.

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