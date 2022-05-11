Atlanta Fed tarafından düzenlenen konferansın ardında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, hali hazırda risklerin fiyat artışlarını kontrol altına almak için zorlu bir savaş verilmesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Mester, "Artık faiz artırımlarına ara verebileceğimiz sonucuna varabilmem için aylık enflasyon rakamlarının ikna edici şekilde aşağı geldiğini görmeye ihtiyacım var" dedi.

Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak 50'şer baz puanlık faiz artırımlarının ardından, daha fazla ne gerektiğini anlamak için verileri değerlendirmesi gerektiğini savunan Mester, PCE enflayonun 2023 yılında yüzde 2,5 civarına geri gelmesini beklediği de vurguladı.