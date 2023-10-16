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Fed üyesinden enflasyon değerlendirmesi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bazı fiyatlar üzerinde sürekli baskı olduğunu gösteren son ekonomik verilere rağmen, ABD enflasyonundaki yavaşlamanın anlık bir düşüşten ziyade bir eğilim olduğunun "inkar edilemez" olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 14:46

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 14:46

Financial Times'a açıklamalarda bulunan Goolsbee, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine geri getirilmesinde ilerlemenin durduğunu reddetti.

Chicago Fed Başkanı, gelecek para politikası kararlarının dar bir veri setine bağlanmaması konusunda uyardı.

Goolsbee, "Enflasyonun geçmişteki durumla karşılaştırıldığında düşüş eğiliminde olduğuna dair birçok görüş var ve biz de bunu istiyoruz. Bunun bir trend olduğu inkar edilemez; bir aylık bir düşüş değil. Bunun devam ettiğinden emin olmak için umut etmeli ve dikkat etmeliyiz." dedi.

ABD'de tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,7 seviyesinde sabit kalırken, aylık bazda yüzde 0,4 artışla bir önceki aydaki yüzde 0,6 artışın altında kaldı.

Konutla ilgili maliyetlerin yanı sıra otel odaları ve eğlence hizmetleriyle ilgili maliyetlerdeki beklenmedik artış, değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun yüzde 4,1 seviyesinde güçlü kalmasına neden oldu.

Goolsbee, "Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri, bu para politikası kararını, son verilere bağlamak olacaktır. Daha geniş bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor." diye konuştu.

Goolsbee, Kasım ayında faiz artırımı konusunda henüz kararını vermediğini vurguladı.

Fed'in önümüzdeki ilk faiz kararı 1 Kasım'da açıklanacak.

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