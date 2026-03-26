Japonya petrol rezervlerini kullanıma açıyor

Japonya, stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını daha kullanıma açtıklarını bildirdi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi Kaname Morimoto, yedek istasyonların yarısından dört büyük petrol rafineri şirketine petrol transferinin başladığını söyledi. Tokyo yönetimi kısa süre önce bir aylık devlet stokunu serbest bırakacağını duyurdu.

Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ise özel sektörün elindeki 15 günlük rezervin piyasaya sürülmesine başlandığını belirtti.