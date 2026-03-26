Bitcoin’de toparlanma: Fiyatlar 70 bin doları aştı!

CoinMarketCap'in Fear and Greed Index (Korku ve Açgözlülük Endeksi) verileri de bu durumu doğruluyor. Endeks geçen hafta 45 seviyesine kadar yükselmişken, bugün 37 seviyesinde yer alıyor. Geçen ay endeksin 5'e kadar düşmesiyle kıyaslandığında bu, yatırımcıların risk iştahında belirgin bir iyileşme yaşandığını gösteriyor.

Analistler, endeksin 20-40 aralığında seyretmesinin piyasanın hâlâ temkinli olduğunu ortaya koyduğunu, ancak kısa vadede Bitcoin fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin mümkün olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmaların çözümüne dair artan umutlar da piyasa iyimserliğini destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.

BİTCOİN MADENCİLİĞİNDE KARLILIK TARİHİ DÜŞÜK SEVİYELERE GERİLEDİ

Kripto varlık yönetim şirketi CoinShares'in yayımladığı son Bitcoin (BTC) madenciliği raporu, sektörde kârlılığın tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

Rapora göre, 2026'nın ilk çeyreğinde hash fiyatı (madencilerin işlem gücü başına elde ettiği gelir) günlük yaklaşık 28–30 dolar/PH/s seviyesine düşerek, halving sonrası en düşük seviyeyi gördü. Buna karşılık, 2025'in son çeyreğinde bir Bitcoin üretmenin ortalama nakit maliyeti yaklaşık 80 bin dolara ulaştı. Bu durum, küresel madencilik kapasitesinin yaklaşık %15–20'sinin zarar yazmasına neden oldu.

Raporda öne çıkan bir diğer gelişme ise sektörde hız kazanan yapay zekâ dönüşümü oldu. CoinShares'e göre, Bitcoin madenciliği şirketleri için yapay zekâ (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanına yönelmek artık bir seçenek değil, zorunluluk hâline geldi. Halka açık madencilik şirketleri bugüne kadar toplamda 70 milyar doları aşkın AI/HPC sözleşmesi açıkladı. Bu dönüşüm devam ederse, 2026 sonuna kadar bazı madencilik şirketlerinin gelirlerinin %70'e varan kısmı yapay zekâ faaliyetlerinden sağlanabilir. Özellikle TeraWulf (WULF), Core Scientific (CORZ), Cipher Mining (CIFR) ve Hut 8 (HUT) gibi şirketlerin, geleneksel madencilikten uzaklaşıp veri merkezi operatörlerine dönüştüğü vurgulanıyor.