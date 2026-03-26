ABD'de bütçe krizi hava trafiğini tehdit ediyor: Havalimanları kapanabilir

ABD'de yaşanan bütçe çıkmazının, yalnızca kamu çalışanlarını değil milyonlarca yolcuyu da etkileyebileceği görünüyor. Kritik güvenlik birimlerinde yaşanan personel sıkıntısı, hava ulaşımında ciddi aksama riskini artırıyor.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 09:19

ABD'de süregelen bütçe krizi, özellikle havacılık ve ulaşım güvenliği alanında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi'nin (TSA) geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. McNeill, hükümetin kapalı kalma süresi uzarsa bazı havalimanlarının tamamen hizmet dışı kalabileceğine dikkat çekti.

MAA ALAMAYANLAR SİSTEMİ ZORLUYOR

Kısmi hükümet kapanması nedeniyle çok sayıda federal çalışan maaş alamazken, bu durum özellikle güvenlik ve operasyon ekiplerinde ciddi açıklar oluşturdu. TSA personelinin motivasyon kaybı yaşadığı ve iş bırakma ihtimalinin arttığı ifade ediliyor. Yetkililer, personel eksikliği nedeniyle güvenlik noktalarında yoğunluğun tarihi seviyelere ulaştığını belirtiyor.

KUYRUKLAR UZUYOR, RİSK BÜYÜYOR

Havalimanlarında artan bekleme süreleri ve gecikmeler, yolcular açısından ciddi bir sorun haline gelirken, güvenlik süreçlerinde de aksamalara yol açıyor. Yoğunluğun kontrol edilememesi hem operasyonel düzeni hem de güvenliği tehdit eden bir tablo ortaya çıkarıyor. TSA yönetimi, mevcut şartlarda sistemin uzun süre bu şekilde devam edemeyeceğini vurguluyor.

KRİZİN ÇIKIŞ NOKTASI

ABD'de federal bütçe krizi, Senato'nun bütçe tasarısını onaylamasına rağmen Temsilciler Meclisi'nde sürecin ilerlememesi nedeniyle 31 Ocak'ta kısmi hükümet kapanmasına dönüştü. Bu süreçte bazı kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, kritik görevlerde bulunan personel maaş almadan çalışmayı sürdürüyor.

ETKİSİ BÜYÜYEBİLİR

ABD'de geçmişte de benzer hükümet kapanmaları yaşansa da, mevcut kriz özellikle ulaşım ve güvenlik üzerindeki etkileriyle öne çıkıyor. Uzmanlar, sürecin uzaması durumunda yalnızca havalimanlarının değil, farklı kamu hizmetlerinin de ciddi şekilde aksayabileceği uyarısında bulunuyor.

