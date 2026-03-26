Bakır fiyatları düşüşte! Jeopolitik ve talep endişeleri baskı kuruyor

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, artan stoklar ve Çin’deki talep zayıflamasıyla birlikte geriledi. Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler ve küresel sanayi yavaşlama endişeleri de metal piyasalarında satış baskısını artırdı.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 09:08

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları %1,17 düşüşle 12.177 dolar/tona indi. LME bakır stokları 361.075 tona ulaşarak son sekiz yılın en yüksek seviyesini gördü ve yıl başından bu yana %153 artış kaydetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı ise %0,03 düşüşle 95.160 yuan/tondan işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD-İran müzakerelerinde devam eden belirsizliği yakından izlerken, bakır ve diğer baz metallerde genel bir düşüş görüldü. İran'ın Başkan Trump'ın uzlaşma teklifini reddetmesi, enflasyon ve küresel sanayi talebi kaygılarını artırarak metal fiyatları üzerinde baskı yarattı. Bu durum, bazı yatırımcıların jeopolitik netlik sağlanana kadar vadeli işlemlerden uzak durmasına yol açtı. Sonuç olarak, bakır fiyatları bu ay %8 düşüş kaydetti. Öte yandan, Çin'de güçlü ihracatın desteklediği toparlanan talep bazı yatırımcıların hâlâ iyimser kalmasını sağlıyor.

Diğer baz metaller de benzer düşüşler yaşadı: LME'de alüminyum %0,45, SHFE'de %0,46 geriledi; kurşun sırasıyla %0,55 ve %0,36 düştü. Kalay fiyatları LME'de %1,2, SHFE'de %0,72 değer kaybederken, çinko fiyatları LME'de %0,7, SHFE'de %0,22 gevşedi. Arz endişeleri nedeniyle nikel ise LME'de %0,5 yükseliş göstererek ters bir seyir izledi.

