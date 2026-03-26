Orta Doğu krizi Hindistan’ı sarstı: Restoranların beşte biri kapandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin sekteye uğraması, Hindistan'ın enerji tedarik zincirini ciddi şekilde sarstı. Hint gemilerine getirilen sınırlamalar ve bölgede mahsur kalan tankerler, özellikle LPG arzında büyük daralmaya yol açtı.

Dünyanın en büyük ikinci gaz ithalatçısı olan Hindistan'da, tüketilen LPG'nin yaklaşık yüzde 90'ının bu kritik geçiş noktasından sağlanması, krizin etkisini daha da derinleştirdi. Arz sıkıntısına eklenen panik alımları ise piyasadaki baskıyı artırdı. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, olası yakıt kıtlığına dair endişeler yayılmaya başladı.

MODİ'DEN GÜVENCE MESAJI

Başbakan Narendra Modi, gelişmeler üzerine ilgili bakanlarla acil toplantı gerçekleştirdi. Parlamentoda yaptığı açıklamada, yakıt tedarikinin kesintiye uğramaması için çalıştıklarını belirten Modi, vatandaşların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için önlem aldıklarını ifade etti.

TÜP KUYRUKLARI UZADI, ÜRETİM DURMA NOKTASINA GELDİ

Krizin etkisiyle LPG fiyatları hızla yükselirken, birçok bölgede tüp bulmak zorlaştı. Sanayi üretimi ciddi şekilde yavaşladı. Yerel basında, bazı bölgelerde alternatif yakıt olarak odun kullanımının arttığı, gübre satışlarında ise yükseliş yaşandığı aktarıldı.

Yurt dışından alternatif tedarikin hem maliyetli hem de zaman alıcı olması nedeniyle hükümet, iç üretimi artırmaya yöneldi. Ancak hanelere öncelik verilmesi için sanayiye sağlanan gazın kısılması, işletmeleri zor durumda bıraktı.

MUMBAİ'DE İŞLETMELER KAPANIYOR

Enerji krizinden en ağır darbeyi hizmet sektörü aldı. Ülkenin finans merkezi Mumbai'de otel ve restoranların yaklaşık yüzde 20'si ya kapandı ya da faaliyetlerini sınırlamak zorunda kaldı.

Birçok işletme, uzun süreli pişirme gerektiren yemekleri menülerinden çıkarırken, sektör temsilcileri mutfak gazına erişimde ciddi sıkıntı yaşandığını vurguladı.

EKONOMİK BASKI CAN ALDI

Belgaum kentinde bir otel işletmecisi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle hayatına son verdi. Günlerce kapalı kalan işletme nedeniyle borç yükü artan girişimcinin ekonomik baskıya dayanamadığı belirtildi.

SANAYİ ÜRETİMİ ASKIYA ALINDI

Gujarat eyaletine bağlı Morbi'de, dünyanın önde gelen seramik üretim merkezlerinden biri olan bölgede yüzlerce fabrika faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Üretimin en az üç hafta boyunca durdurulacağı bildirildi.

YOKSULLAR DAHA AĞIR ETKİLENDİ

Fiyatlardaki artış ve karaborsa faaliyetleri, özellikle düşük gelirli kesimleri zor durumda bıraktı. Sokak yemeklerine gelen zamlar, geçim mücadelesi veren milyonlarca insan için yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı.

Krizin yalnızca Hindistan'la sınırlı kalmayıp Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka gibi ülkeleri de etkilemesi, bölgenin enerji bağımlılığına karşı ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İRAN'DAN YILLAR SONRA İLK ALIM

ABD'nin İran'a yönelik enerji yaptırımlarını geçici olarak esnetmesinin ardından Hindistan, uzun bir aranın ardından yeniden İran'dan LPG temin etti. 2019'dan bu yana ilk kez gerçekleşen bu alım kapsamında, İran çıkışlı bir tankerin kısa süre içinde Hindistan kıyılarına ulaşması bekleniyor.