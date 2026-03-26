Eski Goldman CEO'sundan yatırımcılara özel varlık uyarısı! Küçük kıvılcım büyük yangın tetikleyebilir

Eski Goldman Sachs CEO'su Lloyd Blankfein'e göre, yatırımcıların bilançolarında tuttukları ve henüz likide edilmemiş özel varlıklar aşırı değerlenmiş olabilir. Bu birikimin uzun süre fark edilmeden sürmesinin tehlikeli olduğunu belirten Blankfein, piyasadaki küçük bir kıvılcımın bile geniş çaplı bir değer kaybını tetikleyebileceğini vurguladı. Deneyimli finansçı, bu süreci "ormanda biriken kuru dalların, eninde sonunda yangına dönüşmesi" benzetmesiyle açıkladı.

Özellikle son yıllarda yapay zekâ kaynaklı belirsizlikler ve bazı dolandırıcılık iddialarının özel piyasalarda tedirginliği artırdığına dikkat çeken Blankfein, krizler arasındaki sürenin uzamasının riskleri büyüttüğünü belirtti. Ona göre krizler arası süre ne kadar uzun olursa, sistemde biriken "yanıcı madde" de o kadar artıyor.

Bireysel yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer alan özel kredi yatırımları da ayrı bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Blankfein, bu alanda yaşanacak kayıpların yalnızca finansal değil, siyasi sonuçlar da doğurabileceğini ifade etti.

Özel kredi piyasasındaki zayıflama da dikkat çekiyor. Ares Management tarafından yönetilen Ares Strategic Income Fund, şubat ayında %0,68 düşerek tarihinin en kötü aylık performansını kaydetti. Yaklaşık 23 milyar dolarlık fon, yılın ilk iki ayında da negatif seyrederken, kaybın belirli yatırımlardan ziyade genel borç piyasasındaki satış dalgasından kaynaklandığı bildirildi.