Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açacak

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook kendisini görevden alan ABD Başkanı Donald Trump'a dava açacak.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2025 11:02

Son Güncelleme Tarihi 27 Ağustos 2025 11:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alacağını duyurduğu Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump'ın kendisini hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle görevden alma girişimine karşı dava açacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell tarafından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın görevden alma girişiminin hukuki bir dayanağı bulunmadığı kaydedildi. Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

