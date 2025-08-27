Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alacağını duyurduğu Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump'ın kendisini hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle görevden alma girişimine karşı dava açacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell tarafından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın görevden alma girişiminin hukuki bir dayanağı bulunmadığı kaydedildi. Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok" ifadelerini kullandı.