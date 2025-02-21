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Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta geçen aya göre 2,5 puan artarak 171 seviyesine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2025 10:56

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2025 10:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE şubatta geçen aya göre 2,5 puan artarak 171 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son 3 ayda hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi.

Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir miktar zayıfladığı, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği gözlemlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

2025 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri" (sigorta ve emeklilik fonları hariç) ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 3,3 ve 18,2 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektöründe ise 10,2 puanlık azalış olduğu görüldü.

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