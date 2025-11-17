CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fransa'ya 9,2 milyar euro yatırım

Fransa'ya 9,2 milyar euro yatırım

Fransa Maliye Bakanlığı, şirketlerin ülkeye 9,2 milyar euro yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Hükümet, siyasi çalkantılara rağmen euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinin cazip bir iş merkezi olduğunu göstermek istiyor.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2025 09:30

Enerjiden sağlığa ve gıda sektörüne kadar birçok Fransız şirket, hükümetin düzenlediği "Choose France" zirvesi öncesinde taahhütlerini açıkladı. Yeni yatırımlar, son bir yılda duyurulan 21,2 milyar euro ile birlikte toplamda 150 proje için 30,4 milyar euroya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iş dostu politikaları, geçen yıl yapılan erken seçim sonrası ortaya çıkan bölünmüş parlamentoyla zayıfladı. Muhalefet partileri, arz yönlü reformları geri çevirmeye çalışırken, bütçe krizleri şirketlere özellikle vergi konusunda belirsizlik yarattı.

Şirket yöneticileri, 2026 bütçesinde iş vergilerinin artırılmasını eleştirerek, Fransa'nın yüksek bütçe açığını harcamaları kısmak yerine vergilerle kapatma girişimine karşı çıktı. L'Oréal Başkanı Jean-Paul Agon, "Fransa'da başarılı olabiliyorsanız, her yerde başarılı olabilirsiniz" dedi.

Maliye Bakanı Roland Lescure ise kamu hesaplarının yalnızca vergi artışlarıyla düzeltilmeyeceğini, bunun ekonomiyi ve istihdamı boğacağını belirterek büyümeyi koruyacaklarını vurguladı.

Siyasi çalkantılara rağmen Fransa ekonomisi üçüncü çeyrekte %0,5 büyüyerek beklentileri aştı ve ihracat ile yatırımlardaki artış sayesinde Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı.

İlginizi Çekebilir
Avrupa Parlamentosu’ndan 2040 iklim hedefleri Avrupa Parlamentosu'ndan 2040 iklim hedefleri 13 Kasım 2025 16:51
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 13 Kasım 2025 16:47
Rusya’nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı Rusya'nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı 13 Kasım 2025 16:24
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı 13 Kasım 2025 14:20
UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti 13 Kasım 2025 13:48
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Kasım 2025 13:44
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 12:39
Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı 13 Kasım 2025 12:35
EPDK’dan 2024’te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans EPDK'dan 2024'te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans 13 Kasım 2025 12:32
Gemi ve yat sektöründen 10 ayda rekor ihracat Gemi ve yat sektöründen 10 ayda rekor ihracat 13 Kasım 2025 12:13
ABD’de 1 sent tedavülden kaldırıldı ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı 13 Kasım 2025 09:58
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 09:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler