Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisi için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin GSYH büyüme tahminlerini, finansal piyasalardaki dalgalanmayı yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize ettiler.

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler tarafından hazırlanan raporda, ABD ekonomisi çini 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya çekildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Büyümedeki bu yavaşlama açık iş sayısının düşmesine yardım edecek ancak işsizlik oranının bir miktar yukarı gitmesi de büyüm olasılık. İşsizlik oranında keskin bir artıştan kaçınılabileceği konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Ekonomistler gelecek aylarda yüzde 3,4 olmasını bekledikleri işsizlik oranının 2023 sonunda yüzde 3,7'ye yükseleceğini tahmin ediyorlar.