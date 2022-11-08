Resesyondan kaçınmaya yönelik adımların ekonomik aktiviteyi yavaşlatmayı, nominal ücret büyümesini yavaşlatmayı, enflasyonu gevşetmeyi ve iş gücü piyasasında yeniden dengeyi sağlamayı içerdiğini belirten Hatzius, "Trendin altında büyümeye doğru bir geçiş var, ancak bu pozitif" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığını yüzde 35 olarak devam ettirdi.

Hatzius, Euro Bölgesi'nde bir resesyonan büyük olasılıkla dördüncü çeyrekte başlayacağını öngörürken, İngiltere'de ise resesyonan muhtemelen geçtiğimiz çeyrekte başladığını savundu.