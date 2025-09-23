Goldman Sachs'tan Çin öngörüsü

CANLI BORSA
Goldman Sachs'a göre Çin Merkez Bankası'nın acil bir parasal gevşeme uygulaması olası görünmüyor.

Goldman Sachs'ın yeni raporuna göre, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) büyük finansal düzenleyicilerle düzenlediği ortak basın toplantısında Başkan Pan Gongsheng'in yaptığı açıklamaların ardından, acil bir parasal gevşeme uygulaması yapması olası görünmüyor.

Başkan Pan, finansal istikrar ile büyümeyi destekleme arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı. Goldman, bu tutumun Çinli politika yapıcıların temkinli ve bekleyip görme yaklaşımını benimsedikleri yönündeki görüşünü pekiştirdiğini belirtiyor. Goldman'ın ekonomi araştırma ekibi, "Politika yapıcılar gevşemeye acele etmiyor ve temel büyüme ivmesi bozulursa daha sonra harekete geçebilirler" diye yazdı.

Merkez bankası başkanı ayrıca, toplantıda kısa vadeli politika değişikliklerinin tartışılmadığını açıkça belirtti ve önleyici tedbirler yerine veriye dayalı bir stratejiyi tercih ettiklerini işaret etti. Bu, Pekin'in ekonomik koşulları yakından izlerken finansal disiplini korumaya odaklanmasıyla uyumlu.

