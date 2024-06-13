Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in 2024 yılını faiz oranlarında bir indirim yapmadan tamamlama potansiyeline işaret etti.

Gundlach CNBC'ye verdiği demeçte bu yıl bir faiz indirimi yapılacağına dair "daha az emin" olduğunu söyledi. "Neredeyse Fed'in tepkisel bir moda girdiğini hissediyorum. Veriler daha da kötüleşmeye başlarsa çok daha oynak ve hızlı tepki verecekler" dedi.

"RESESYON GÖRMEYİ BEKLİYORUM"

Gundlach, Fed'in enflasyonist baskılarla veya enflasyonu etkileyen bir olayla boğuşmaya devam etmesinin Powell'ı gelecekte "muhtemelen Fed artırımı söylemine" yönlendirebileceğini söyledi.

Mayıs ayında Gundlach, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in bu yıl yalnızca bir kez faiz indirimine gitmeye karar verebileceğini ifade etmişti.

Gundlach konuşmasında hala bir resesyon beklediğini tekrarladı ve bir yıllık bir süre içinde resesyon görmeyi beklediğini vurguladı.