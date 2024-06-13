CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum

Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in faiz indirimi yapmadan 2024 yılını tamamlama potansiyeli olduğuna işaret ederek resesyon beklediğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 09:27

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 09:27

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in 2024 yılını faiz oranlarında bir indirim yapmadan tamamlama potansiyeline işaret etti.

Gundlach CNBC'ye verdiği demeçte bu yıl bir faiz indirimi yapılacağına dair "daha az emin" olduğunu söyledi. "Neredeyse Fed'in tepkisel bir moda girdiğini hissediyorum. Veriler daha da kötüleşmeye başlarsa çok daha oynak ve hızlı tepki verecekler" dedi.

"RESESYON GÖRMEYİ BEKLİYORUM"

Gundlach, Fed'in enflasyonist baskılarla veya enflasyonu etkileyen bir olayla boğuşmaya devam etmesinin Powell'ı gelecekte "muhtemelen Fed artırımı söylemine" yönlendirebileceğini söyledi.

Mayıs ayında Gundlach, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in bu yıl yalnızca bir kez faiz indirimine gitmeye karar verebileceğini ifade etmişti.

Gundlach konuşmasında hala bir resesyon beklediğini tekrarladı ve bir yıllık bir süre içinde resesyon görmeyi beklediğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
ABD Rusya’ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek ABD Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek 12 Haziran 2024 09:33
Japonya’da toptan fiyatlar son dokuz ayın zirvesinde Japonya'da toptan fiyatlar son dokuz ayın zirvesinde 12 Haziran 2024 09:29
IMF’den Çin için ’Arjantin’ beklentisi IMF'den Çin için 'Arjantin' beklentisi 12 Haziran 2024 09:25
Apple hisseleri rekor seviyeye yükseldi Apple hisseleri rekor seviyeye yükseldi 12 Haziran 2024 09:19
Fransız Bakan’dan kritik ’borç’ uyarısı Fransız Bakan'dan kritik 'borç' uyarısı 12 Haziran 2024 09:14
AB’den Çin elektrikli araçlara tarife uygulaması AB'den Çin elektrikli araçlara tarife uygulaması 12 Haziran 2024 09:09
ABD’de stokların azalması petrol fiyatlarına destek verdi ABD'de stokların azalması petrol fiyatlarına destek verdi 12 Haziran 2024 09:04
Küresel piyasalar Fed’in faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı 12 Haziran 2024 09:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Haziran 2024 14:01
API petrol stokları tahminlerin üzerinde azaldı API petrol stokları tahminlerin üzerinde azaldı 12 Haziran 2024 08:53
Avrupa’daki siyasi belirsizlik tahvil faizlerini zirveye çıkardı Avrupa'daki siyasi belirsizlik tahvil faizlerini zirveye çıkardı 11 Haziran 2024 15:33
Hazine 2 ihalede yaklaşık 57,9 milyar lira borçlandı Hazine 2 ihalede yaklaşık 57,9 milyar lira borçlandı 11 Haziran 2024 15:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,89
%0,289
EURO
1.000,00
%0
BORSA
994,24
%-0,5759
ALTIN
994,12
%-0,5884
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
980,80
%-1,9204
BORSA
1.237,40
%23,7397
ALTIN
1.109,19
%10,9191
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
994,81
%-0,5193
BORSA
1.310,78
%31,0782
ALTIN
1.120,03
%12,0028
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
1.806,73
%80,6725
BORSA
2.214,53
%121,4526
ALTIN
1.716,12
%71,6119
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler