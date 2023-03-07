Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığınca yapılan basın açıklamasında, ihracat kısıtlamaları konusundaki görüşmelerin bir an önce başlaması hususunda Japonya ile mutabakata varıldığı ve "Güney Kore hükümeti, ilgili görüşmeler devam ederken DTÖ ticaret anlaşmazlığı şikayet sürecini durdurmaya karar vermiştir." denildi.

Söz konusu kararın, DTÖ nezdindeki şikayetin tamamen geri çekileceği anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, şikayeti tamamen geri çekmenin ikili görüşmelerin seyrine bağlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasında ihracatla ilgili ikili görüşmelere "kısa sürede" başlanacağı belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin şikayetini durdurma kararı, "savaş dönemi tazminatları" sorununa yönelik önerisinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore, geçen hafta komşusu Japonya ile ikili ilişkilerdeki "savaş dönemi tazminatları" olarak bilinen sorunun çözülmesine yönelik "vakıf fonu" önerisi sunmuştu.

Karar sonrası Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, sorunun çözümüne yönelik Seul hükümetinin kararından duydukları memnuniyeti dile getirmişti.

Daha önce de iki ülke ilişkilerinde yaşanan yumuşama ile Güney Kore, 2019'da DTÖ nezdindeki şikayet sürecini geçici olarak durdurmuştu.

TİCARET İLİŞKİLERİNİN BOZULMASI

İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin Kasım 2018'de Japon şirketlerini 1910-1945'teki sömürgecilik dönemi sırasında zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi üzerine gerilmişti.

İki ülke arasındaki gerilim, Japonya'nın Temmuz 2019'da Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip maddelere daha sıkı ihracat kontrolü getirmesiyle tırmanmıştı.

Japonya, aynı yılın ağustos ayında Güney Kore'yi "imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler" listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını bildirmiş, son olarak Japonya'yı "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkarmıştı.