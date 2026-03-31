Güney Kore’den savaş ekonomisine karşı “acil kararname” sinyali

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomiye yansımalarına karşı hükümeti harekete geçirdi. Kabine toplantısında konuşan Lee, özellikle Orta Doğu kaynaklı risklerin ekonomi üzerindeki baskısına dikkat çekti.

Yonhap News Agency'nın aktardığına göre Lee, enerjiye dışa bağımlı olan ülkesinin daha kapsamlı analizler yapması ve acil önlemler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlıklardan "krizi önleyici cesur adımlar" atmalarını istedi.

Enerji ve sanayi için kritik öneme sahip üre çözeltisi, helyum ve alüminyum gibi ham maddelerin savaş koşullarına uygun, daha sıkı bir şekilde yönetilmesi talimatını veren Lee, ihtiyaç halinde anayasal yetkilerin devreye sokulabileceğini ifade etti.

Ülkede yürürlükte olan anayasanın 76. maddesi, devlet başkanına ciddi ekonomik krizler, doğal afetler veya iç karışıklık durumlarında Ulusal Meclis onayı olmadan acil ekonomik kararname çıkarma yetkisi tanıyor.

Öte yandan hükümet, savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 17,1 milyar dolarlık ek bütçe planını da onayladı. Söz konusu bütçeyle yükselen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının azaltılması ve küçük işletmeler ile vatandaşların korunması hedefleniyor.