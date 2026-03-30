CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Belçika'da dizel fiyatları rekora hazırlanıyor

Belçika'da Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle hızla yükselen dizel fiyatları bu gece yarısından itibaren litre başına 2,333 avroyla rekor seviyeye ulaşacak.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 16:25

Son Güncelleme Tarihi 30 Mart 2026 16:31

Belçika'da Orta Doğu'daki gerilim öncesine kıyasla bu gece yarısından itibaren dizel fiyatları yüzde 43,4, benzin fiyatları yüzde 27,7 artacak

Belçika Ekonomi Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla ülkedeki çeşitli yakıt türlerinde uygulanacak yeni tavan fiyatları açıkladı.

Açıklamada, dizel (B7) fiyatının litre başına 17 sent artarak 2,333 avroya, benzin (95-E10) fiyatının litre başına 5,7 sent yükselerek 1,92 avroya, kalorifer yakıtının da litre başına 3,5 sent artışla 1,4347 avroya çıkacağı ifade edildi.

Belçika'da şubat sonunda dizelin litre fiyatı 1,627 avro, benzinin litre fiyatı ise 1,503 avro seviyesinde bulunuyordu. Son değişiklikle, Belçika'da Orta Doğu'daki gerilim öncesine kıyasla dizel fiyatları yüzde 43,4, benzin fiyatları yüzde 27,7 artmış olacak.

Belçika'da akaryakıt fiyatlarında uygulanan tavan fiyat kapsamında, Ekonomi Bakanlığı her gün akaryakıt için uygulanabilecek maksimum fiyatları kamuoyu ile paylaşıyor. Benzin istasyonları belirlenen fiyatların üzerine çıkamıyor.

Ülkede dizel fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'deki enerji krizi döneminde litre başına 2,24 avro ile rekor seviyeye ulaşmış ardından gerilemişti.

Bölgede arz güvenliğine yönelik belirsizlik ve gerilimin tırmanabileceğine yönelik endişeler uluslararası petrol fiyatlarını yukarı tırmandırıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.699,5300 Değişim 153,32 Son veri saati:
Düşük 12624,51 Yüksek 12777,83
Açılış
44,4708 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,4058 Yüksek 44,4706
Açılış
51,1059 Değişim 0,2097 Son veri saati:
Düşük 51,0721 Yüksek 51,2818
Açılış
6.529,8240 Değişim 230,788 Son veri saati:
Düşük 6318,797 Yüksek 6549,585
Açılış
101,7659 Değişim 5,8006 Son veri saati:
Düşük 96,8091 Yüksek 102,6097
Açılış
BİST En Aktif Hisseler