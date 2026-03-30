CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Orta Doğu gerilimi alüminyum fiyatlarını zirveye taşıdı

Orta Doğu gerilimi alüminyum fiyatlarını zirveye taşıdı

İran’ın bölgedeki tesislere yönelik saldırıları, alüminyum arzına dair endişeleri artırdı. Küresel fiyatlar son dört yılın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, sevkiyat aksaklıkları piyasayı baskı altına aldı.

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 11:10

Son Güncelleme Tarihi 30 Mart 2026 11:13

İran'ın Orta Doğu'daki tesislere yönelik saldırıları, bölgede alüminyum tedarikine ilişkin ciddi kaygılar doğururken Basra Körfezi'ndeki üreticilerin zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksaması küresel fiyatlarda sert yükselişi beraberinde getirdi.

FİYATLAR DÖRT YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı yüzde 4,34 artarak 3.439 dolara çıktı. Gün içinde 3.492 dolara kadar yükselen fiyatlar, 3.546,50 dolarlık dört yılın zirvesine yaklaştı.
LME'de alüminyum fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 3,82 yükselişle 3.422 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise alüminyum fiyatı yüzde 3,64 artarak 24.775 yuan/ton seviyesine ulaştı.

ÜRETİMDE HASAR VE SEVKİYAT SORUNU

Edinilen bilgilere göre; Aluminium Bahrain (Alba) ve Emirates Global Aluminium gibi önde gelen üreticilerin saldırılardan ciddi şekilde etkilendiği belirtildi. Alba'nın, toplam üretim kapasitesinin yüzde 19'una karşılık gelen eritme hatlarını devre dışı bırakmaya başladığı aktarıldı. Körfez bölgesindeki üreticilerin Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar da arz endişelerini artırdı.

DİĞER METALLERDE DE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan LME'de diğer metallerde de artış dikkat çekti. Bakır yüzde 0,19, çinko yüzde 1,7, kalay yüzde 0,4, nikel yüzde 1,1 ve kurşun yüzde 0,34 oranında yükseldi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.644,5700 Değişim 103,42 Son veri saati:
Düşük 12624,51 Yüksek 12727,93
Açılış
44,4729 Değişim 0,0646 Son veri saati:
Düşük 44,4058 Yüksek 44,4704
Açılış
51,1754 Değişim 0,1697 Son veri saati:
Düşük 51,1121 Yüksek 51,2818
Açılış
6.474,3010 Değişim 187,273 Son veri saati:
Düşük 6318,797 Yüksek 6506,07
Açılış
100,8083 Değişim 4,5521 Son veri saati:
Düşük 96,8091 Yüksek 101,3612
Açılış
BİST En Aktif Hisseler