Orta Doğu gerilimi alüminyum fiyatlarını zirveye taşıdı

İran'ın Orta Doğu'daki tesislere yönelik saldırıları, bölgede alüminyum tedarikine ilişkin ciddi kaygılar doğururken Basra Körfezi'ndeki üreticilerin zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksaması küresel fiyatlarda sert yükselişi beraberinde getirdi.

FİYATLAR DÖRT YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı yüzde 4,34 artarak 3.439 dolara çıktı. Gün içinde 3.492 dolara kadar yükselen fiyatlar, 3.546,50 dolarlık dört yılın zirvesine yaklaştı.

LME'de alüminyum fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 3,82 yükselişle 3.422 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise alüminyum fiyatı yüzde 3,64 artarak 24.775 yuan/ton seviyesine ulaştı.

ÜRETİMDE HASAR VE SEVKİYAT SORUNU

Edinilen bilgilere göre; Aluminium Bahrain (Alba) ve Emirates Global Aluminium gibi önde gelen üreticilerin saldırılardan ciddi şekilde etkilendiği belirtildi. Alba'nın, toplam üretim kapasitesinin yüzde 19'una karşılık gelen eritme hatlarını devre dışı bırakmaya başladığı aktarıldı. Körfez bölgesindeki üreticilerin Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar da arz endişelerini artırdı.

DİĞER METALLERDE DE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan LME'de diğer metallerde de artış dikkat çekti. Bakır yüzde 0,19, çinko yüzde 1,7, kalay yüzde 0,4, nikel yüzde 1,1 ve kurşun yüzde 0,34 oranında yükseldi.