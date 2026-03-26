Rusya'dan 'şiddetli enerji krizi' uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız...

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'nda konuştu.

Petrol fiyatlarının varil başına 150 veya 200 dolara kadar çıkabilme ihtimalinin gündeme geldiğine işaret eden Dmitriyev, "Bu neden önemli? Çünkü AB ve İngiltere hakkında da dile getirdiğimiz bir dizi çok net öngörümüz var. Ne Avrupa ne de İngiltere buna hiç hazırlıklı değil." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rus enerji kaynaklarından vazgeçerek "kendi ayaklarına sıktıkları" yorumunda bulunan Dmitriyev, "İnsanlık tarihinin en şiddetli enerji krizinin yaklaştığını görüyoruz." diye konuştu.

Dmitriyev, BRICS ülkelerinin yaklaşan krize daha hazırlıklı olduğunu belirterek, "BRICS ülkelerinin bir araya gelerek şu anda karşı karşıya oldukları zorlukları çözebileceğini görüyoruz. Üstelik bunu, aslında tam bir ekonomik ve enerji çöküşü dönemine doğru sürüklenen Batı dünyasından çok daha başarılı bir şekilde başaracaklar." diye konuştu.

Enerji kaynaklarındaki fiyat artışlarının Rusya açısından olumlu olduğunu anlatan Dmitriyev, "Avrupa ve İngiltere'den Rus enerji kaynaklarını temin etmek için çok sayıda talep alacağız ve bunları verip vermeme konusunda karar vereceğiz. Bizim öngörümüz çok net. Avrupa ve İngiltere, Rus enerji kaynakları için yalvaracak ve Rusya da buna uygun kararları alacak ya da almayacaktır." ifadelerini kullandı.