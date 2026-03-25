Hırvatistan’dan enerji fiyatlarına fren

Avrupa genelinde enerji maliyetlerinin yükseldiği bir süreçte Hırvatistan yönetimi, iç piyasayı dengelemek amacıyla yeni bir destek paketini devreye aldı. 23 Mart 2026'da onaylanan 450 milyon euroluk plan kapsamında, enerji fiyatlarında artışın önüne geçilmesi hedefleniyor.

ELEKTRİK VE GAZDA SABİT TARİFE

Uygulamaya konulan düzenlemeyle birlikte, ülke genelinde elektrik ve doğal gaz fiyatları 30 Eylül 2026'ya kadar mevcut seviyelerinde kalacak. Bu sayede hem hanehalkı hem de kamu kurumları, önümüzdeki aylarda fiyat artışlarından etkilenmeyecek.

AMAÇ FİYAT DALGALANMASINI SINIRLAMAK

Kararın, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların iç pazara yansımasını azaltmak için alındığı belirtiliyor. Özellikle enerji piyasalarında görülebilecek ani fiyat hareketlerine karşı bir koruma mekanizması oluşturulması amaçlanıyor.

AKARYAKITTA DA MÜDAHALE

Petrol fiyatlarının yükselmesi üzerine hükümet, akaryakıt tarafında da bazı adımlar attı. Vergi düzenlemeleri ve kâr marjlarına getirilen sınırlamalarla pompa fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması planlanıyor.

ÜRETİCİYE EK DESTEK

Öte yandan tarım ve balıkçılık sektörleri için ayrılan 28 milyon euroluk kaynakla üretim maliyetlerinin hafifletilmesi hedefleniyor. Bu destekle birlikte gıda fiyatları üzerindeki baskının da azaltılması öngörülüyor.