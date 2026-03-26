CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Körfez'de savaşın enerji altyapısına maliyeti 25 milyar dolar!

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy, Körfez'de savaştan etkilenen tesislerin enerji altyapısının onarım ve yeniden yapılandırma maliyetlerinin en az 25 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 14:16

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'den yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın petrol ve gazda ciddi küresel tedarik kesintilerine yol açtığı, bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerini, rafinerileri, yakıt terminallerini ve kritik GTL (gazdan sıvıya) tesislerini etkilediği belirtildi.

Etkilenen tesislerin ilk değerlendirmesine dayanarak enerji altyapısının onarım ve yeniden yapılandırma maliyetlerinin şimdiden en az 25 milyar dolara ulaşabileceği tahmin edilen açıklamada, harcamaların büyük ölçüde mühendislik ve inşaat giderlerinden, ardından ekipman ve malzemeden kaynaklanacağı hesaplandı.

Açıklamada, Katar'daki Ras Laffan Endüstri Şehri'nin bölgedeki en kritik hasar örneklerinden biri olarak öne çıktığı, LNG üretim ünitelerinin zarar görmesi nedeniyle tesis kapasitesinin yüzde 17 azaldığı ve bu durumun yıllık yaklaşık 12,8 milyon ton üretim kaybına karşılık geldiği ifade edildi.

Tesisin tam kapasitesine dönmesinin 5 yılı bulabileceği aktarılan açıklamada, bunun nedeninin LNG ana soğutma kompresörlerini çalıştıran büyük gaz türbinlerinin dünya genelinde yalnızca 3 üretici tarafından sağlanması ve 2026'da bu üreticilerin veri merkezi elektrifikasyonu ve kömür santrali kapatmaları talebi nedeniyle 2 ila 4 yıllık üretim gecikmeleriyle karşı karşıya olmaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bahreyn'de BAPCO Sitra Rafinerisi'nin 2 kez saldırıya uğradığı, 2 ham petrol damıtma ünitesi ve bir tank sahasının da zarar gördüğü anımsatıldı. Bu nedenle grup operasyonlarında mücbir sebep ilan edildiği belirtilen açıklamada, rafineride yeni devreye alınan bir ham petrol damıtma ünitesi bloğunun tahrip edilmesinin tesisin işleme kapasitesini düşürdüğü ve yatırımlardan beklenen geliri geciktirdiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan'da orta ve hafif düzeyde kesintiler yaşandığı aktarılan açıklamada, bölgede toparlanma hızının onarım kapasitesi ve sermaye dağıtımının zamanlamasına bağlı olacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rystad Energy Tedarik Zinciri Araştırmaları Başkanı Audun Martinsen, Körfez bölgesinin toparlanmasının finansal sermayeden ziyade yapısal kısıtlarla belirleneceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı varlıklar aylar içinde eski haline getirilebilirken, diğerleri yıllarca çevrim dışı kalabilir. Hürmüz Boğazı'nın durumu bir yana, her gün hasarlı veya kapalı altyapı, savaş öncesi üretim kapasitesini daha da erişilemez hale getiriyor. İran'ın Güney Pars açık deniz sahası ve Katar'ın Ras Laffan tesisi özellikle endişe verici örnekler olarak öne çıkıyor. Kritik ekipman için uzun tedarik süreleri ve hasarın ölçeği, Ras Laffan'da toparlanmayı yavaşlatabilir. İran'ın batı tedarik zincirlerinden hukuken dışlanması, Çinli ve yerel yüklenicilere bağımlı olmasına yol açacak. Bu teknik olarak mümkün bir yaklaşım ancak daha yavaş ve maliyetli olabilir. Planlanan genişleme yerine acil onarımlar öncelik almak zorunda."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.809,7100 Değişim 171,37 Son veri saati:
Düşük 12807,06 Yüksek 12978,43
Açılış
12.809,7100 Değişim 171,37 Son veri saati:
Düşük 12807,06 Yüksek 12978,43
Açılış
44,373 Değişim 0,0585 Son veri saati:
Düşük 44,3122 Yüksek 44,3707
Açılış
51,4131 Değişim 0,2181 Son veri saati:
Düşük 51,2881 Yüksek 51,5062
Açılış
6.344,0220 Değişim 185,880 Son veri saati:
Düşük 6296,036 Yüksek 6481,916
Açılış
97,4093 Değişim 6,4888 Son veri saati:
Düşük 96,5675 Yüksek 103,0563
Açılış
BİST En Aktif Hisseler