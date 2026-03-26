Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor: Nisan ihtimali yüzde 75'e çıktı!

İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor. Nisan toplantısında 25 baz puanlık artış ihtimali %75’e yükselirken, piyasalar 2026 genelinde birden fazla faiz artışını fiyatlamaya başladı.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 13:41

Bank of England (BOE) için piyasa beklentileri, Avrupa Merkez Bankası'nın ardından hızla değişmeye başladı. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması ve bunun enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, yatırımcıların faiz artışı ihtimaline daha güçlü şekilde yönelmesine neden oldu.

Son verilere göre, piyasalarda BOE'nin nisan ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapma olasılığı yükseldi. Dün %65 seviyesinde fiyatlanan bu ihtimal, bugün itibarıyla %75'e çıktı.

Bu artış, yatırımcıların sadece kısa vadeli değil, 2026 yılı genelinde de beklentilerini revize ettiğini gösteriyor. Buna göre piyasalar artık faiz indirimlerinden ziyade, yıl boyunca birden fazla faiz artışı ihtimalini daha güçlü şekilde fiyatlamaya başladı.

