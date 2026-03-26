CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı

Avro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı

Avro Bölgesi'nde şirketlere yönelik banka kredileri, şubat ayında yıllık bazda hafif artış kaydetti.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 14:11

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şubat ayı şirket ve tüketici kredileri ile para arzı istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda ocakta yüzde 2,8 büyüyen şirket kredileri, şubatta yüzde 2,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri de yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Para politikası açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilen M3 para arzı yüzde 3 artışla analistlerin yüzde 3,1 artış beklentisinin altında kaldı.

GÖZLER MART ENFLASYON RAKAMLARINDA

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta yüzde 1,9'a gerileyerek, ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2'nin altına indi. Ancak şubat sonunda Orta Doğu'da başlayan çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının, mart ayı itibarıyla enflasyonu yeniden yukarı çekmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, son toplantısında politika faizini sabit bırakmıştı.

Banka, petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerinde "belirgin" bir kısa vadeli etki yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada piyasalarda, artan enerji maliyetleri ve savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle ECB'nin yakın zamanda faiz artırımına gidebileceği senaryosu ağırlık kazanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.815,5300 Değişim 168,43 Son veri saati:
Düşük 12810 Yüksek 12978,43
Açılış
44,3681 Değişim 0,0585 Son veri saati:
Düşük 44,3122 Yüksek 44,3707
Açılış
51,4334 Değişim 0,2181 Son veri saati:
Düşük 51,2881 Yüksek 51,5062
Açılış
6.333,4230 Değişim 185,880 Son veri saati:
Düşük 6296,036 Yüksek 6481,916
Açılış
96,8958 Değişim 6,4888 Son veri saati:
Düşük 96,5675 Yüksek 103,0563
Açılış
BİST En Aktif Hisseler