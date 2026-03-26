CANLI BORSA
Almanya'da elektrik fiyatları 'ABD/İsrail-İran Savaşı' ile yükseldi

ABD/İsrail-İran Savaşı ve enerji piyasalarındaki belirsizlik, Almanya'da elektrik fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 14:18

Karşılaştırma portalı Verivox'un yayımladığı güncel analize göre, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede yeni müşteriler için elektrik tarifeleri yaklaşık yüzde 16 arttı.

Analiz sonuçları, elektrik fiyatlarındaki artışın, federal hükümetin milyarlarca avroluk sübvansiyon desteğiyle sağlanan düşüş grafiğini tersine çevirdiğini de ortaya koydu.

Güncel fiyat seviyeleri, sübvansiyon öncesi dönem olan Ekim 2025 rakamlarıyla eş değer düzeye ulaştı.

Şubat ayında yıllık 4 bin kilovatsaat tüketime sahip üç kişilik bir hanenin 12 ay fiyat garantili en uygun tarifede ödediği ortalama birim bedel 24,2 sent (avro) iken, bugün bu rakam 28 sente yükseldi. Bu da tüketici maliyetlerinde yüzde 15,7 net artışa işaret etti.

Verivox'un analizine göre, fiyat artışlarının temelinde, mart ayı başından itibaren yükselen doğal gaz fiyatları yatıyor.

Almanya'da geçen yıl üretilen elektriğin yalnızca yüzde 17'si doğal gazdan elde edilirken, Avrupa elektrik borsasındaki "Merit Order" (Liyakat Sırası) sistemi nedeniyle gaz santralleri fiyat oluşumunda belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Bu durum, nisan vadeli elektrik kontratlarının yüzde 20'den fazla değer kazanmasına neden oldu.

"MEVCUT MÜŞTERİLER İÇİN DE ZAM KAPIDA"

Verivox Enerji Uzmanı Thorsten Storck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyat artışları, kısa vadeli hesaplamalarla oluşturulan yeni müşteri tekliflerine anında yansıyor. Mevcut sözleşmesi devam eden aboneler henüz bu dalgadan etkilenmese de küresel enerji fiyatlarının bu seviyelerde seyretmesi halinde tüm tüketiciler için fiyat artışı kaçınılmaz hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Storck, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sürmesinin çok daha yüksek fiyat senaryolarını gündeme getirebileceğini belirterek, "Birçok sağlayıcı 12 ay öncesine kadar sözleşme imkanı sunuyor. Mevcut fiyatlar halen görece düşükken uygun bir tarifeye geçmek, tüketicileri gelecekteki zamlardan koruyacaktır." tavsiyesinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.811,3500 Değişim 171,37 Son veri saati:
Düşük 12807,06 Yüksek 12978,43
Açılış
44,3744 Değişim 0,0585 Son veri saati:
Düşük 44,3122 Yüksek 44,3707
Açılış
51,4177 Değişim 0,2181 Son veri saati:
Düşük 51,2881 Yüksek 51,5062
Açılış
6.340,5270 Değişim 185,880 Son veri saati:
Düşük 6296,036 Yüksek 6481,916
Açılış
97,3378 Değişim 6,4888 Son veri saati:
Düşük 96,5675 Yüksek 103,0563
Açılış
BİST En Aktif Hisseler