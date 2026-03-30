CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya tüketiciler için yakıt vergisini yarıya düşürecek

Avustralya tüketiciler için yakıt vergisini yarıya düşürecek

Avustralya, Orta Doğu'daki gerilimle artan petrol fiyatlarının vatandaşına etkisini azaltmak için yakıt vergisini geçici olarak yarıya indireceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 10:42

Son Güncelleme Tarihi 30 Mart 2026 10:58

Avustralya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarını artırması nedeniyle yakıt vergisini geçici olarak yarı yarıya düşürme kararı aldığını duyurdu.

Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının fiyatları yükselttiğini hatırlattı.

"Yakıt vergisini üç ay boyunca yarıya indiriyoruz, böylece depoyu doldururken daha az ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanan Albanese, ülkede benzin ve dizel fiyatlarını 30 Haziran'a kadar düşük tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ayrıca akaryakıt fiyatlarında "fahiş artış" yapan şirketlere yönelik ağır para cezaları uygulanacağını vurguladı.

ÜÇ AYLIK PLAN

Orta Doğu'daki savaşın uzadıkça etkilerinin daha kötü olacağını vurgulayan Albanese, kamyon ve otobüs gibi ağır araçlar için alınan bazı ücretler üç ay boyunca düşürüleceğini ve bu oranı artırma planı altı ay erteleneceğini duyurdu.

Ülkedeki akaryakıt endişeleri nedeniyle 13 Mart'ta acil durum stokundan 6 günlük petrol ve 5 günlük dizel rezervleri serbest bırakılmıştı.

Yakıt fiyatlarındaki artışa karşı Victoria ve Tasmania eyaletlerinde toplu taşımanın geçici olarak ücretsiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Hükümet, ülke genelinde yaklaşık 470 akaryakıt istasyonunda en az bir çeşit yakıtın tükendiğini doğrulamıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: Yeterli akaryakıt stoğumuz var Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: "Yeterli akaryakıt stoğumuz var" 26 Mart 2026 17:06
Güneydoğu Asya’da nükleer enerji hamlesi: Savaş ve enerji krizi planları hazırlandı Güneydoğu Asya'da nükleer enerji hamlesi: Savaş ve enerji krizi planları hazırlandı 26 Mart 2026 14:22
Almanya’da elektrik fiyatları ’ABD/İsrail-İran Savaşı’ ile yükseldi Almanya'da elektrik fiyatları 'ABD/İsrail-İran Savaşı' ile yükseldi 26 Mart 2026 14:18
Körfez’de savaşın enerji altyapısına maliyeti 25 milyar dolar! Körfez'de savaşın enerji altyapısına maliyeti 25 milyar dolar! 26 Mart 2026 14:16
Rus petrolüne talep artıyor: İndirimlerin azaldı ve primli satışlar başladı Rus petrolüne talep artıyor: İndirimlerin azaldı ve primli satışlar başladı 26 Mart 2026 14:13
Avro Bölgesi’nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı Avro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı 26 Mart 2026 14:11
İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor: Nisan ihtimali yüzde 75’e çıktı! İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor: Nisan ihtimali yüzde 75’e çıktı! 26 Mart 2026 13:41
Rusya’dan ’şiddetli enerji krizi’ uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... Rusya'dan 'şiddetli enerji krizi' uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... 26 Mart 2026 13:39
Orta Doğu’daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü Orta Doğu'daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü 26 Mart 2026 13:38
OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü 26 Mart 2026 13:29
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Mart 2026 13:21
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 26 Mart 2026 13:08
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.645,5900 Değişim 103,42 Son veri saati:
Düşük 12624,51 Yüksek 12727,93
Açılış
44,474 Değişim 0,0640 Son veri saati:
Düşük 44,4058 Yüksek 44,4698
Açılış
51,1869 Değişim 0,1697 Son veri saati:
Düşük 51,1121 Yüksek 51,2818
Açılış
6.464,1260 Değişim 187,273 Son veri saati:
Düşük 6318,797 Yüksek 6506,07
Açılış
100,5352 Değişim 4,5521 Son veri saati:
Düşük 96,8091 Yüksek 101,3612
Açılış
BİST En Aktif Hisseler