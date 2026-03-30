Avustralya tüketiciler için yakıt vergisini yarıya düşürecek

Avustralya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarını artırması nedeniyle yakıt vergisini geçici olarak yarı yarıya düşürme kararı aldığını duyurdu.

Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının fiyatları yükselttiğini hatırlattı.

"Yakıt vergisini üç ay boyunca yarıya indiriyoruz, böylece depoyu doldururken daha az ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanan Albanese, ülkede benzin ve dizel fiyatlarını 30 Haziran'a kadar düşük tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ayrıca akaryakıt fiyatlarında "fahiş artış" yapan şirketlere yönelik ağır para cezaları uygulanacağını vurguladı.

ÜÇ AYLIK PLAN

Orta Doğu'daki savaşın uzadıkça etkilerinin daha kötü olacağını vurgulayan Albanese, kamyon ve otobüs gibi ağır araçlar için alınan bazı ücretler üç ay boyunca düşürüleceğini ve bu oranı artırma planı altı ay erteleneceğini duyurdu.

Ülkedeki akaryakıt endişeleri nedeniyle 13 Mart'ta acil durum stokundan 6 günlük petrol ve 5 günlük dizel rezervleri serbest bırakılmıştı.

Yakıt fiyatlarındaki artışa karşı Victoria ve Tasmania eyaletlerinde toplu taşımanın geçici olarak ücretsiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Hükümet, ülke genelinde yaklaşık 470 akaryakıt istasyonunda en az bir çeşit yakıtın tükendiğini doğrulamıştı.