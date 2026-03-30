Çin hariç, asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla Çin hariç negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 10:09

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları beşinci haftasına girerken, saldırıların sona ereceğine yönelik ümitlerin azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta savaşın sona ermesine yönelik iyimserlik zaman zaman artsa da kalıcı olmazken, gerginliklerin yeni haftada tekrar artması küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine yol açtı.

Enerji fiyatlarının görece yüksek seyretmeye devam edebileceğine yönelik öngörülerle Asya piyasalarında Çin hariç satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

BOJ'DAN SIKILAŞMA SİNYALİ

Bölgede jeopolitik gerilimlerin etkisiyle merkez bankalarının attığı adımlar da yakından takip ediliyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugün yaptığı konuşmada, yenin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkilerini yakından takip edeceklerini belirterek, zayıf para biriminin yol açtığı artan ithalat maliyetlerinin gelecek aylarda faiz artışını haklı çıkarabileceğini söyledi.

Para politikalarını doğrudan döviz kuru hareketlerini kontrol etmek için yönlendirmediklerini belirten Ueda, ancak döviz piyasası hareketlerinin, ekonomik ve fiyat gelişmelerini büyük ölçüde etkileyen faktörler arasında yer aldığını vurguladı.

Öte yandan, Japonya'da Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji arz endişeleriyle enflasyonun sert bir şekilde yükselmesine neden olacağı beklentileri güç kazanırken, ülke tahvil piyasasında satış baskısı görüldü.

Japonya'nın 5 yıllık tahvil faizi yüzde 1,82 ile 1997'den bu yana, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,39 ile 1999'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

ÇİN'İN TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimde çatışmaların durdurulması ve barış müzakerelerine dönülmesinin önemine dikkati çekerek, Pakistan'ın bu yöndeki çabalarını desteklediklerini belirtti.

Vang, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Pakistan'ın çatışmada tarafsız ve objektif bir tutum izlediğini, İslamabad'ın gerilimi düşürmeye yönelik çabalarını takdir ettiklerini ve arabulucu rolünü desteklediklerini ifade etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 düşüşle 5.277 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9 azalışla 51.814 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.922 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 kayıpla 24.814 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,4 düşüşle 72.542 puan seviyesinde bulunuyor.

