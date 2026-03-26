Filipinler Devlet Başkanı petrol konusunda garanti verdi

Marcos Jr, 20 Mart itibarıyla yaklaşık 45 günlük yakıt stokuna sahip olan ve tampon stok için 1 milyon varil petrol daha tedarik eden Filipinler hükümetinin yeterli miktarda petrol ürününe sahip olacağının garantisini verdi.

Ülkede petrol ürünleri konusunda 45 gün boyunca bir sorun yaşanmayacağını belirten Marcos Jr, sonrasında ise sevkiyatların ülkeye ulaşacağını söyledi.

Marcos Jr, sevkiyatın birkaç sefer değil sürekli bir akış halinde olacağını vurgulayarak, "Sadece geleneksel petrol tedarikçilerine başvurmakla kalmadık, Orta Doğu'da devam eden savaştan etkilenmeyen başka kaynakları da araştırmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.