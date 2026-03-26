G7 bakanları Orta Doğu krizini görüşmek üzere toplanıyor

G-7 ülkelerinin enerji ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanları, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirecek.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, RTL Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bugün ekonomik ve enerji sorunları, enflasyon ile merkez bankalarının politikaları gibi konular birbiriyle kesişiyor" dedi.

Fransa, G7 dönem başkanlığını yürütürken, Lescure, maliye ve enerji bakanları ile para politikası yapıcılarının bir araya geleceği toplantının 50 yıl aradan sonra ilk kez düzenleneceğini vurguladı.