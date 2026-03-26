Avustralya'da yakıt alarmı: Hükümet acil toplandı

Orta Doğu’daki gerilim enerji piyasalarını sarsarken, Avustralya’da artan fiyatlar ve stok endişesi hükümeti harekete geçirdi. Yüzlerce istasyonda yakıt tükenmesi krizin boyutunu ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 11:23

Son Güncelleme Tarihi 26 Mart 2026 11:59

Orta Doğu'da artan askeri tansiyonun enerji arzını etkilemesi, Avustralya'da akaryakıt piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmeler üzerine Başbakan Anthony Albanese, yükselen fiyatlar, stok sıkıntısı endişeleri ve talepteki oynaklığı değerlendirmek için kabineyi yeniden acil toplantıya çağırdı.

YÜZLERCE İSTASYONDA YAKIT TÜKENDİ

Yetkililer, ülke genelinde yaklaşık 470 akaryakıt istasyonunda en az bir yakıt türünün tamamen bittiğini doğruladı. Bu durum, arz tarafındaki kırılganlığı gözler önüne serdi.

BAKANLIKTAN "HAZIRIZ" MESAJI

Enerji Bakanı Chris Bowen, yakıt sıkıntısına karşı hükümetin farklı stratejik araçlara sahip olduğunu ancak mevcut tabloda henüz bu adımları devreye alma gereği görmediklerini belirtti.

Artan maliyetler hem hane halkını hem de iş dünyasını zorlamayı sürdürürken, eyalet yönetimleri federal hükümetten daha güçlü bir koordinasyon mekanizması kurulmasını talep ediyor. Buna karşın Albanese, yakıt dağıtım süreçlerinin eyaletlerin yetki alanında kalması gerektiğini savunuyor.

NİSAN İÇİN KRİTİK UYARI

Bağımsız Araştırmalar Merkezi Enerji Araştırmaları Direktörü Aidan Morrison, ülkenin nisan ortasında daha derin bir yakıt sıkıntısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Artan endişeler üzerine 13 Mart'ta acil rezervler devreye alınarak 6 günlük petrol ve 5 günlük dizel stoğu piyasaya sunuldu.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMA ETKİSİ BÜYÜTÜYOR

Enerji piyasalarındaki sarsıntının arkasında, Orta Doğu'da hızla tırmanan askeri gelişmeler bulunuyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından, İran da bölgedeki çeşitli hedeflere karşılık verdi.

Karşılıklı saldırılar, küresel enerji arzına ilişkin riskleri artırırken, Avustralya gibi ithalata bağımlı ülkelerde kriz ihtimalini daha görünür hale getirdi.

