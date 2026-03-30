Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 12.681,33 puana indi.

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 13:38

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,13 azalışla 12.681,33 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 45,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,86 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 1,54 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da yeniden yükselen riskler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle negatif bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi de güne pozitif başlamasına karşın günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel düşüşle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 97,9 değerini aldı.

Analistler, günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak Suudi Arabistan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak 27 Mart 2026 09:09
Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek 27 Mart 2026 09:04
Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: Yeterli akaryakıt stoğumuz var Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: "Yeterli akaryakıt stoğumuz var" 26 Mart 2026 17:06
Güneydoğu Asya’da nükleer enerji hamlesi: Savaş ve enerji krizi planları hazırlandı Güneydoğu Asya'da nükleer enerji hamlesi: Savaş ve enerji krizi planları hazırlandı 26 Mart 2026 14:22
Almanya’da elektrik fiyatları ’ABD/İsrail-İran Savaşı’ ile yükseldi Almanya'da elektrik fiyatları 'ABD/İsrail-İran Savaşı' ile yükseldi 26 Mart 2026 14:18
Körfez’de savaşın enerji altyapısına maliyeti 25 milyar dolar! Körfez'de savaşın enerji altyapısına maliyeti 25 milyar dolar! 26 Mart 2026 14:16
Rus petrolüne talep artıyor: İndirimlerin azaldı ve primli satışlar başladı Rus petrolüne talep artıyor: İndirimlerin azaldı ve primli satışlar başladı 26 Mart 2026 14:13
Avro Bölgesi’nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı Avro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı 26 Mart 2026 14:11
İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor: Nisan ihtimali yüzde 75’e çıktı! İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor: Nisan ihtimali yüzde 75’e çıktı! 26 Mart 2026 13:41
Rusya’dan ’şiddetli enerji krizi’ uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... Rusya'dan 'şiddetli enerji krizi' uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... 26 Mart 2026 13:39
Orta Doğu’daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü Orta Doğu'daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü 26 Mart 2026 13:38
OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü 26 Mart 2026 13:29
