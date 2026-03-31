HSBC, Alman tahvil getiri tahminlerini aşağı çekti

HSBC'nin Avrupa faiz stratejisti Chris Attfield ile kıdemli ekonomist Fabio Balboni tarafından hazırlanan değerlendirmede, 10 yıl vadeli Alman Bund getirisinin ikinci çeyrek sonunda yüzde 3,00 seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi. Yıl sonu için ise getiri eğrisinin yataylaşmasıyla bu oranın yüzde 2,80'e gerileyeceği öngörüldü. Banka daha önce yıl sonu tahminini yüzde 2,85 olarak açıklamıştı.

Rapora göre, iki yıl vadeli Alman tahvil getirilerinin mevcut seviyelerini koruması bekleniyor. Ancak olası risk senaryolarında, Bund getiri eğrisinde daha belirgin bir yataylaşma ya da tersine dönüş ihtimali öne çıkıyor.

Öte yandan haftanın ilk işlem gününde iki yıllık Alman Schatz tahvil getirisi yüzde 2,622 seviyesinde kapanırken, 10 yıllık Bund getirisi ise yüzde 3,039 olarak kaydedildi.