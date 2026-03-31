CANLI BORSA
HSBC, Alman tahvil getiri tahminlerini aşağı çekti

HSBC, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Alman devlet tahvillerine ilişkin getiri beklentilerini yeniden gözden geçirdi.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 09:03

HSBC'nin Avrupa faiz stratejisti Chris Attfield ile kıdemli ekonomist Fabio Balboni tarafından hazırlanan değerlendirmede, 10 yıl vadeli Alman Bund getirisinin ikinci çeyrek sonunda yüzde 3,00 seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi. Yıl sonu için ise getiri eğrisinin yataylaşmasıyla bu oranın yüzde 2,80'e gerileyeceği öngörüldü. Banka daha önce yıl sonu tahminini yüzde 2,85 olarak açıklamıştı.

Rapora göre, iki yıl vadeli Alman tahvil getirilerinin mevcut seviyelerini koruması bekleniyor. Ancak olası risk senaryolarında, Bund getiri eğrisinde daha belirgin bir yataylaşma ya da tersine dönüş ihtimali öne çıkıyor.

Öte yandan haftanın ilk işlem gününde iki yıllık Alman Schatz tahvil getirisi yüzde 2,622 seviyesinde kapanırken, 10 yıllık Bund getirisi ise yüzde 3,039 olarak kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.626,3500 Değişim 155,28 Son veri saati:
Düşük 12622,55 Yüksek 12777,83
Açılış
44,4782 Değişim 1,0616 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4781
Açılış
51,0528 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.547,7210 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,7345 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler