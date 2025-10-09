Ifo: Alman otomotiv sektöründe güven azaldı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ağustosta eksi 15,8 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, eylülde 5,7 puan düşerek eksi 21,5 puana geriledi.

Bu düşüş, otomotiv sektörünün beklentilerinde önemli ölçüde daha karamsar olmasından kaynaklandı.

Şirketler, eylülde mevcut iş durumlarını "daha kötü" olarak değerlendirdi.

Sektörün mevcut durum endeksi 13 puan azalarak eksi 19,9 oldu. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 14,8 puandan eksi 23,1 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomotiv endüstrisinin İş Ortamı Anketi, temmuz ve ağustos aylarındaki keskin artışların ardından eylülde yeniden belirgin bir düşüş yaşadı." ifadesi yer aldı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin, yeni Alman hükümetinin önemli yapısal reformlarla ülkeyi daha rekabetçi hale getireceğini umduğunu belirterek, "Ancak henüz bu umutlarının gerçekleştiğini görmediler." ifadesini kullandı.

Sektörün ekonomiye güveninin azalmasının dış ticaretteki belirsiz duruma bağlanamayacağını belirten Wölfl, "Aksine Almanya ekonomisinin genelinde devam eden zayıflığı yansıtıyor." yorumunu yaptı.

BUGÜN OTOMOTİV ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Bu arada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkenin refahı için anahtar sektör olan otomotiv sektörünün temsilcileriyle bugün düzenlenecek zirvede ABD'li ve Çinli rakiplerine karşı rekabet gücünü artırmanın yollarını görüşecek.

Otomobil üreticilerinin, tedarikçilerin ve sendika temsilcilerinin Başbakanlık'ta düzenlenecek zirveye katılması bekleniyor. Alman otomotiv üreticilerinin fabrikalarının bulunduğu eyaletlerin başbakanları da zirveye davet edildi.

Alman hükümetine göre, 2 saat olarak planlanan zirvede otomotiv endüstrisini geleceğin teknolojilerine başarılı bir şekilde konumlandırmak için ortak çözümlere odaklanılacak. İstihdamı güvence altına almanın ve iklim hedeflerine ulaşmanın yolları aranacak.

Zirvede, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin kullanımdan kaldırılması planının da masaya yatırılması bekleniyor.

ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİLERİN ÇİN VE ABD'DEN GELMESİ ALMANYA KAMUOYUNDA TARTIŞMA KONUSU

Merz, 9 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, otomotivin ülkesinin refahı için anahtar sektör olmaya devam edeceğini belirterek, sektörün geniş kapsamlı şekilde elden geçirilmeye ve doğru politika çerçevesine ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

Berlin, AB'nin otomobillerde karbondioksit emisyonlarını azaltma hedeflerini gevşetmesini ve yeni benzinli ve dizel modellerin satışına 2035'te getirilecek yasağın yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Öte yandan, Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

Almanya'nın en önemli ürünü olan otomobilleri üreten sektör, ABD'li ve Çinli rakiplerine karşı zemin kaybediyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabet gücü, özellikle Alman otomotiv üreticilerini yeniden yapılanmaya ve çalışanları işten çıkarmaya zorluyor.

En son dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch, maliyetleri düşürme ve 2030'a kadar yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkarma planını açıkladı.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Alman otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendlerin, yapısal sorunların ve jeopolitik risklerin karmaşık etkileşimiyle ortaya çıkarken, otomotiv endüstrisi bir zamanlar Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu.

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini, istihdamın yüzde 3'ünü oluşturuyor, gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor.

Alman otomotiv üreticileri, 2024'te 262 milyar avro tutarında ihracat yaptı. Bu tutar, toplam ihracatın yüzde 17'sine denk geliyor.

2024 sonu itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 772 bin 900 kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 1 azaldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe bulunuyor. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.